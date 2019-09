Auto in de kreukels en inzittenden gewond na kop-staartbotsing in Alphen

video Vinzzent neemt nieuwe videoclip op in Bredase Koepelge­van­ge­nis: ‘Gebouw past bij het lied’

17:20 BREDA/OOSTERHOUT - De Oosterhoutse zanger Vinzzent bracht vandaag een dag in de gevangenis door. Hij nam vandaag zijn nieuwe videoclip op in de Koepel in Breda. De voormalige gevangenis is het decor van zijn nieuwe single ‘Dit Is Wat Het Is’. ,,Dit is zo’n waanzinnig mooi gebouw, en past goed bij het lied”, aldus Vinzzent.