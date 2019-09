Auto in brand op A16, weg tussen Breda en Zevenbergschen Hoek weer open

Bredanaar blijft maar kinderpor­no downloaden: ‘Het werkt stressver­lich­tend’

16:37 BREDA - In 2016 werd Bredanaar Rafael B. veroordeeld vanwege het downloaden van kinderporno. Over twee weken zal hij daar zeer waarschijnlijk opnieuw voor worden veroordeeld. Begin 2017 en begin 2018 stond er weer kinderporno op zijn computer. B. bekende donderdag bij de rechtbank in Breda dat hij opnieuw had gedownload.