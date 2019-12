Auto in brand aan Antwerpenstraat in Breda

Geen drie maar vier gewonden bij schietpar­tij De Kapitein in Breda, verdachten blijven in cel

17:03 BREDA - De schiet- en vechtpartij voor feestcafé De Kapitein in Breda heeft afgelopen weekeinde geen drie maar vier gewonden opgeleverd. Twee portiers werden van dichtbij geraakt door kogels uit een handvuurwapen, de een in een voet de ander in een been. Een vermoedelijk niet betrokken omstander die buiten een sigaretje rookte, kreeg een mogelijk afgedwaalde kogel door beide bovenbenen.