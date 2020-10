Auto gevonden in water bij Markkade in Breda: ‘Mogelijk van vermiste Nadir Faassen’

Geteisterd door stappers­over­last: Moed zakt wijk Breda in de schoenen

2 oktober BREDA - Om de overlast van uitgaanspubliek in de wijk Schorsmolen in Breda aan te pakken, houden boa’s de buurt extra goed in de gaten en worden stappers ‘verleid’ om ergens anders te parkeren. Maar sommige bewoners vinden het niet genoeg: ‘De moed begint ons steeds dieper in de schoenen te zinken.’