Auto gekanteld op A58 bij Tilburg, ook ongeval bij Gilze

Make LOVE, no LIKE! In Breda is zomer 2018 'Summer of Like'

17:29 BREDA - Ze wapperen aan bijna elke lantaarnpaal in het Valkenberg in Breda: gekleurde vlaggen met het woord 'LOVE'. Wie beter kijkt ziet dat de letters zijn opgebouwd uit allemaal 'Like-duimpjes'. En niet voor niets. In Breda is de zomer van 2018 uitgeroepen tot 'Summer of Like'.