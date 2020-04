Auto gaat in vlammen op aan Scheldestraat in Breda

‘Gerichte’ kopers weten Woonboule­vard Breda te vinden, maar al te druk is het niet

13 april BREDA - Woonboulevard Breda XXL lag er piekfijn bij, letterlijk op haar paasbest. Toch was het een Paasweekend zoals er nog geen geweest is sinds op opening van de boulevard. Tweede Paasdag was relatief rustig. Leeg was het er zeker niet. De oproep van minister-president Rutte om thuis te blijven ten spijt.