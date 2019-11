Auto en vrachtwagen botsen op elkaar op de A16 bij Prinsenbeek

kaartje Piet is in West-Bra­bant zwart of donker­bruin: ‘Als veegpieten verplicht worden, ben ik weg’

21:04 Piet is in West-Brabant zwart of donkerbruin. Van te voren heeft geen enkel sinterklaascomité aangekondigd met roetveegpieten te werken. Traditie en herkenbaarheid zijn de belangrijkste argumenten die de sintcomités hiervoor gebruiken.