Auto en trucks botsen in Breda

Nuon Solar Team opnieuw wereldkampioen zonneracen

7:47 Het Nederlandse Nuon Solar Team mag sinds vanochtend zich weer wereldkampioen zonneracen noemen. Het Delftse studententeam heeft met overmacht de 14e Bridgestone World Solar Challenge gewonnen, het officieuze wereldkampioenschap voor zonneauto's in Australië. Na vijf dagen racen kwam zonneauto Nuna9 vanmorgen om circa kwart voor zeven onze tijd over de finish in Adelaide.