Auto, drugs en merkkleding in beslag genomen na vondst hennepdrogerij in Breda

Amsterdam­mer in Breda vrijgespro­ken van voorberei­den plofkraak

14:21 BREDA - De 22-jarige Sahin el Y. uit Amsterdam is donderdag door de rechtbank in Breda vrijgesproken van het voorbereiden van een plofkraak. De man, ooit veroordeeld in Duitsland voor betrokkenheid bij een plofkraak, werd op 20 april bij Breda gepakt met onder meer gasflessen en spuitlansen in zijn auto.