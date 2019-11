Auto botst tegen vangrail op A58 bij Galder, voertuig zwaar beschadigd

Bib Gourmand 2020 In deze prijswin­nen­de restau­rants in Brabant eet je lekker én betaalbaar

13:41 Vier Brabantse restaurants zijn donderdag beloond met een Bib Gourmand. Het gaat om DOYY in Eindhoven, DiVino in Hapert, La Fleurie in Oirschot en Boompjes in Overloon. In totaal zijn daarmee nu achttien zaken in onze provincie in bezit van de prestigieuze onderscheiding.