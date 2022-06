Auto botst tegen stadsbus in Breda, automobilist gewond naar het ziekenhuis

Man probeert in Breda echtpaar (89 en 91) te beroven, in Oosterhout slaagt poging bij 85-jarige vrouw

BREDA - Een man heeft vrijdagmiddag rond 14.15 uur op het Van Coothplein in Breda twee oudere mensen proberen te beroven. De senioren liepen met rollators door het Bredase centrum toen ze de stuipen op het lijf werden gejaagd. In Oosterhout had een mevrouw (85) minder geluk. Zij werd door dezelfde man beroofd.

11 juni