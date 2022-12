Auto botst tegen paal in Breda, twee personen naar het ziekenhuis

Studenten en medewer­kers van Avans in breda mogen weer naar binnen na ontruiming door rookontwik­ke­ling

BREDA - Het gebouw van Avans Hogeschool aan de Hogeschoollaan in Breda is donderdagmiddag korte tijd ontruimd omdat er rookontwikkeling was. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Alle studenten en medewerkers, ongeveer duizend mensen in totaal, moesten naar buiten.

22 december