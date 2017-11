Auto botst tegen boom langs Bredaseweg Chaam, 1 gewonde

Etten-Leur strijdend naar gelijkspel bij Breda

16:12 De derby in Breda tussen de hockeysters van Breda en Etten-Leur is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De shoot-outs voor een bonuspunt waren voor de derde keer dit seizoen voor de thuisclub, dat in de stand tiende blijft en daarmee net boven de streep. Etten-Leur blijft met twee punten hekkensluiter van de eerste klasse B.