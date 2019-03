Auto botst tegen boom in Breda

VIDEO Auto op z'n kant op A59 bij Terheijden, vrouw gewond

9:00 TERHEIJDEN - Op de A59 bij Terheijden is zaterdagnacht een auto in de slip geraakt en op de zijkant in de berm terechtgekomen. De vrouw is hierbij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar.