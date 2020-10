Auto botst tegen boom in Breda, bestuurder blijft ongedeerd

Directeur basis­school Noorder­licht over schietinci­dent: ‘Wat een heftigheid’

29 oktober BREDA - Directeur Annette de Wit (59) van basisschool Het Noorderlicht in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord schrok zich rot toen ze het bericht kreeg dat in de straat waar haar school op uitkijkt een woning was beschoten. ,,Wat een heftigheid.”