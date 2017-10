Auto botst tegen afslaande vrachtwagen op Leursebaan in Breda

Brabant heeft 39 Van Gogh monumenten, Zundert 6

17:11 ZUNDERT - In Zundert zijn zes plekken aangewezen als officieel 'Van Gogh-monument'. Nog eens zes plaatsen in de omgeving worden genoemd als belangrijk voor de 'Van Gogh-beleving'. Dat blijkt uit een lijst die de stichting Van Gogh Brabant maakte in samenspraak met talloze experts.