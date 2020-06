Auto botst achterop bakwagen op kruispunt in Breda

Video Ongeval Belcrumweg: ‘De auto rolde met enorme vaart op ons af’

19 juni BREDA - Bij een ongeval op de Belcrumweg in Breda is vrijdagavond rond een uur of negen een man van rond de dertig jaar gewond geraakt. Het ongeluk is door veel mensen gezien. Zij aarzelden niet, maar schoten meteen te hulp.