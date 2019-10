Auto belandt op zijn kop in de sloot naast A58 bij knooppunt Princeville

30-jarige verdachte steekpar­tij Westerpark in Breda langer vast

14:28 De 30-jarige Bredanaar die vorige maand werd opgepakt op verdenking drie jongeren in het Westerpark in Breda te hebben neergestoken, blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris heeft de termijn waarop de man in de cel moet blijven, met nog eens negentig dagen verlengd.