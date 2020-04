Auto belandt op zijkant in sloot in Chaam

Fietsroute Aa- of Weerijs is bijna vervol­maakt

11:00 BREDA/ZUNDERT - Nog even en dan hoeven fietsers die gebruik maken van de Aa- of Weerijsroute niet meer af te stappen bij het complex van voetbalvereniging SAB in Breda. De steile trap die de fietsroute daar onderbreekt, wordt weggehaald. In plaats daarvan is iets verderop een schuine helling aangelegd.