Auto belandt op zijkant en neemt lantaarnpaal mee in Breda

Ernstig ongeluk A27 Breda richting Gorinchem door op Merwede­brug, rijbaan weer open

16 januari BREDA - De A27 van Breda in de richting van Gorinchem was vanaf Hank tot en met de Merwedebrug volledig afgesloten door een ernstig ongeluk bij de brug. Inmiddels is de rijbaan weer open. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.