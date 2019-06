Auto belandt op zijkant als die tegen paaltje midden op de weg in Breda botst

Woeste Patricia Paay jaagt paparazzi weg uit haar kamer in Bredaas Zorghotel Merlinde

18:41 BREDA - Patricia Paay is woedend op fotograaf Edwin Smulders en een journalist van Story die volgens haar onverwachts haar kamer in zorghotel Merlinde in Breda binnenkwamen, waar ze momenteel revalideert na een val van de trap. De twee waren binnengekomen via een list, aldus de voormalig zangeres.