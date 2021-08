Auto belandt op dak in sloot bij Galder, bestuurder blijkt onder invloed

column Hoe redelijk is het om een zwangere vrouw voor wappie uit te maken?

28 augustus In de Jumbo vang ik bij toeval een gesprek op tussen twee vrouwen. Eén van hen is zwanger. Ik hoor haar zeggen: ,,Ik twijfel of ik mijn prikken ga halen.” De ander schiet in de lach: ,,Wappie.”