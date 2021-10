Auto belandt ondersteboven op fietspad, bestuurder zat onder invloed achter het stuur

Bavel is klaar met uitstel besluit nieuwe mfa: ‘Hou dorp niet langer voor de gek’

16 oktober BAVEL - Moedeloos worden ze ervan in Bavel. Weer is er een jaar voorbij en nóg is er geen stap vooruit gezet in de besluitvorming over de multifunctionele accommodatie (mfa) waar het dorp zo’n behoefte aan heeft. Het begrotingsvoorstel voor 2022 biedt wederom weinig perspectief. ,,Het voelt zo respectloos, alsof we voor de gek worden gehouden.”