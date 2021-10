Auto belandt ondersteboven op fietspad, bestuurder zat dronken achter het stuur

‘Hartver­scheu­rend’: Partij voor de Dieren doet mee aan verkiezin­gen Breda, maar er is nu al bonje

18 oktober BREDA - De Partij voor de Dieren (PvdD) doet voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Breda. De lijsttrekker is Janneke van Lierop. Of ze dat ook daadwerkelijk blijft is de vraag. Ze krijgt concurrentie van Cynthia Pallandt, die niet accepteert dat ze op plaats vijf van de lijst is gezet.