Auto belandt in sloot naast A16 ter hoogte van Hazeldonk

Er wordt te weinig gebouwd voor de oudere Bredanaar: ‘Senior-vriende­lijk bouwen vind je nergens terug’

8 april BREDA - Bij de plannen die worden gemaakt voor nieuwbouw in Breda wordt te weinig aandacht besteed aan de huisvesting van senioren. Het gevolg is dat meer dan de helft van de 65-plussers in een huis woont dat eigenlijk te groot is en dat te veel onderhoud vergt. Zolang daar niets aan wordt gedaan, komt de doorstroming in Breda niet op gang.