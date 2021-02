Auto belandt in sloot in Rijsbergen

Zundertse kwekers buigen zich over zaad voor nieuwe bossen

23 februari ZUNDERT - Het was een tijdje geleden in het nieuws. Minister Carola Schouten (LNV) wil dat Nederland in 2030 maar liefst 37.000 hectare meer bos heeft. Fijn voor de boomkwekers in Zundert zou je denken. Toch zitten er wat haken en ogen aan.