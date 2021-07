Auto belandt in middenberm A58 bij Ulvenhout, veel vertraging

Nieuwe bomen voor Van Duyn van Maasdam­straat in de Heuvel: ‘Al drie keer viel er een grote tak naar beneden waarbij auto's beschadigd werden’

20 juli BREDA - De boomtak die vorige week in de Van Duyn van Maasdamstraat is afgebroken waarbij een geparkeerde auto compleet vernield werd, is volgens de gemeente bij een eerdere storm beschadigd geraakt. De gemeente is van plan om de oude acacia's in de straat te vervangen.