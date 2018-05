Autistische verkeersregelaar die ontucht pleegde met jongetje moet onderzocht

BREDA - Een verkeersregelaar die in Sprang-Capelle jongetjes zou hebben gepaaid in de hoop er seksuele contacten mee te kunnen onderhouden, moet worden onderzocht door een psychiater. De rechtbank in Breda besloot dat dinsdag.

De man - die destijds in de omgeving woonde, maar is verhuisd naar West-Brabant - heeft bekend over seks te hebben gesproken met twee jongetjes. Eén keer lijkt het de man te zijn gelukt seksuele handelingen met een jongen van acht uit te voeren. Dat was in juli 2016.

In het strafdossier over de man staan vier jongetjes die mogelijk ballonnen, een fiets of een Xbox zijn beloofd in ruil voor het stellen van seksuele vragen of handelingen. Volgens officier van justitie Alexander Koning had de man extra overwicht over de jongetjes omdat hij een uniform van een verkeersregelaars droeg.

Kans op herhaling

De man moet worden onderzocht, omdat Koning inschat dat de kans op herhaling hoog is als de man onbehandeld blijft. ,,Kennelijk heeft hij een voorkeur voor jonge kinderen die hij moeilijk in de hand weet te houden. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat zoiets gebeurt zonder dat ik hem heb laten onderzoeken." De man heeft bovendien een autistische stoornis.

Het Openbaar Ministerie (OM) dacht in eerste instantie dat er te weinig bewijs was om de man veroordeeld te krijgen en seponeerde de zaak in december 2016. De moeder van het mogelijk misbruikte jongetje spande daarom een procedure aan bij het Gerechtshof om vervolging af te dwingen. Het hof besloot dat het OM moest vervolgen.