Autistische Bredanaar gedrogeerd en bestolen in eigen huis

BREDA - Een autistische jongeman uit Breda is in zijn eigen woning gedrogeerd en daarna bestolen van zijn portemonnee, pinpas, laptop, telefoon en een blok hasj. De daders zijn volgens justitie drie jonge mannen uit Breda. De officier eiste donderdag in de rechtbank twee keer negen maanden en een keer elf maanden.

De zaak is al stokoud, want het gebeurde op 10 mei 2014 in Breda. Waarom de zaak zo lang op de plank is blijven liggen, vertelde officier van justitie Eva van Aalst niet. Wel eiste ze om die reden drie maanden minder straf dan ze normaal gesproken zou hebben geëist.

Makkelijk te beïnvloeden

De autistische man is makkelijk te beïnvloeden, zo oordeelden gedragsdeskundigen. Drie jonge Bredanaars zouden hem zover hebben gekregen dat hij hasj ging verkopen. William (20), Egidio (22) en Joerie (18) zouden een plak hasj hebben gegeven. Daarvoor moest de jongen 600 euro betalen. Dat had hij niet eens. De laatste 200 euro zou hij twee weken later betalen.

Die avond namen de drie hem eerst mee naar een pinautomaat en ze haalden daarna nog bier bij een avondwinkel. Vervolgens gingen ze pokeren en een drankspelletje spelen. Toen de jongen op zeker moment ging plassen werd er iets in zijn biertje gegooid. Dat zou ghb zijn geweest, al is dat niet te bewijzen. De officier hield het daarom op 'een verdovende stof'. De jongeling werd misselijk nadat hij het biertje had opgedronken en ging naar bed.

Spullen weg

Toen hij de volgende dag wakker werd, waren zijn spullen weg. Het kan niet anders dan dat William, Egidio en Joerie dat deden, stelde de officier van justitie. Zelf ontkennen de mannen dat ze de jongeling hebben gedrogeerd en bestolen. Hun advocaten vroegen daarom ook vrijspraak, vanwege een gebrek aan bewijs. De spullen zijn ook nooit teruggevonden.