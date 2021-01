Auteur Jack Lous beschrijft in roman ‘Hemelcirkels’ aantrekkingskracht van een sekte en van planeten

Het is een eigentijds, beklemmend verhaal over aantrekkingskracht en zingeving. Hoofdrolspeelster Marjan mist dat laatste in haar leven, komt in contact met de beweging De Cirkel en raakt in de ban van de charismatische leider, Gerard. Haar man Bas is sceptisch, zeker naarmate zijn vrouw steeds meer tijd én geld steekt in De Cirkel.