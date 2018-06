Australische tophockeyspeler Tom Craig maakt tentamen op Avans Hogeschool

Het befaamde hockeytoernooi start komend weekeind in het complex BH & BC in Breda. De zes beste nationale hockeyteams ter wereld strijden om de felbegeerde beker. Tussen de trainingen door maakt Tom Craig nog even een examen op Avans Hogeschool. Craig (22) studeert rechten aan de Macquarie Universiteit in Sydney.

Lees ook Breda klaar voor Champions Trophy Lees meer

,,Ik studeer sinds 2014 parttime, als er toernooien zijn dan doe ik wat minder vakken in dat semester. Vandaag had ik het examen bedrijfsrecht. Het was een lang examen, maar het ging goed, het is vooral goed de wet weten te interpreteren. Dit was de eerste keer dat ik in het buitenland een tentamen moest maken. Meestal gaat het online, net als de studie. Het was nu erg luxe, ik zat in een apart kamertje en er werd koffie en thee gebracht.”

Tekst gaat verder na de weetjes.

Elke dag om vijf uur op

• De ochtend begint met koffie en voor een wedstrijd drinkt hij thee, zoals Aussies theedrinken met melk. • Zijn favoriete eten is een echte Italiaanse pizza en hij drinkt het liefst koffie, maar bier is ook lekker. • Zijn “normale” dag: rond vijf uur gaat de wekker, om zes uur begint de training. Rond half negen gaan alle spelers richting werk of universiteit. De tweede training volgt in de middag van vijf tot zes. • De spelers wonen op het trainingscomplex en delen huizen met vier teamgenoten. Ze koken zelf, zo gezond mogelijk, maar een pizza af en toe smaakt altijd. • Favoriete speler: Teun de Nooijer, een oud-speler van Bloemendaal en hij bewondert een vriend van hem, speler van het huidige Nederlandse team Billy Bakker.

,,Vorige week hadden we twee oefenwedstrijden in Duitsland en sinds maandag zijn we hier in Breda. We zijn altijd een week voor het begin van een toernooi ter plaatse en bij een groot tijdverschil zelfs twee weken.”

,,Voor en na de trainingen, tijdens een toernooi wil ik zoveel mogelijk tijd met het team doorbrengen. We proberen ook nog een beetje naar het Wereldkampioenschap voetbal te kijken, maar we hebben weinig hoop voor het Australische team. Australië is beter in hockey.”

,,Nee, ik heb hier zelfs gewoond. Mijn vader is arts en hij heeft voor de Universiteit van Amsterdam gewerkt en toen woonden wij een half jaar in Amstelveen. Ik zat daar in groep zes van de Martin Luther Kingschool. Ik was pas negen, ik weet nog maar nog een paar Nederlandse woordjes.”

,,Ik hoop het wel. Europa heeft flink wat goede teams waar wij weinig tegen kunnen spelen. Dit toernooi is dus een erg goede oefening voor de Hockey World Cup in december die we natuurlijk ook willen winnen.”

,,Hockey is in Australië niet echt een grote sport, andere sporten zijn populairder. De spelers zijn dan ook niet beroemd en we verdienen ook niet veel. Het is dus belangrijk om te studeren. We zijn een jong team en de meeste spelers studeren of werken tussen de trainingen door. Hopelijk speel ik tot mijn dertigste en daarna ga ik de juridische wereld in.”