Australische kunstenaar zorgt voor verzetje op Winkelhof 't Sas in Breda

Jeremyville

Jeremy Ville (echte naam) begint zijn carrière als illustrator bij Sydney Morning Herald. Vanuit daar werkt hij zich op. Het maken van de zogenoemde Community Service Announcements begint voor de Australiër in 2010. Via een dagelijks project daagt hij zijn volgers uit om na te denken over onderwerpen als het klimaat en de maatschappij. Zijn kunstwerken waren in het verleden onder meer te zien in het Andy Warhol Museum in Pittsburg, La Casa Encendida in Madrid, Colette in Parijs en Cappellini in New York.