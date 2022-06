Atelierprijs Breda voor designstudent Elodie Zwart

‘Warm’ onthaal voor Breda’s verloren zoon Colonel Tom Parker

BREDA - Colonel Tom Parker had zich geen betere thuiskomst kunnen wensen. De legendarische en omstreden manager van Elvis Presley zou zich verbaasd omdraaien in zijn graf als hij wist hoe vol de bioscoopzalen in zijn geboortestad Breda zitten bij de première van de film Elvis.

24 juni