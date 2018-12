ATEA verdwijnt: ‘Er is veel onrust’

BREDA - ,,Niemand weet wat hem te wachten staat”, zegt een medewerker van de beschutte afdeling van Atea. Een ander: ,,Iedereen is onrustig. Het is heel spannend. We weten niet wat er gaat gebeuren. Volgende week horen we waarschijnlijk meer.”

Wat is er aan de hand?

Atea gaat op de schop. Het bedrijf zorgt structureel voor financiële tekorten, zegt Petra de Kam, interim-directeur van de gemeente bij het bedrijf, dat bemiddelt bij werk voor arbeidsbeperkten. ,,2.3 miljoen voor dit jaar. In 2021 loopt dit tekort op naar vier miljoen. We zien dat het aantal SW-medewerkers afneemt, er steeds meer mensen buiten de deur werken en het tekort oploopt: we moeten wat doen. Dat is ook een doelstelling in het bestuursakkoord.”

Wat gaat er gebeuren?

Atea wordt ondergebracht bij de gemeente. ,,Om kosten te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. Dit pand, Riethil 11, staat half leeg.” Het moet efficiënter. ,,Er is altijd goed werk geleverd, maar we kunnen de kwaliteit verbreden”, aldus De Kam.

Volledig scherm Het gebouw van Atea Groep aan de Riethil dat gaat verdwijnen. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Het bedrijf heeft ongeveer 1200 medewerkers, waarvan een groot deel wordt gedetacheerd. ,,Het begeleiden en bemiddelen van deze mensen komt terecht bij het Werkgevers Service Punt (WSG), waar ook mensen worden bijgestaan die in de bijstand zitten.” Eén centraal punt, aldus De Kam. ,,Op die manier willen we ook de service richting de werkgevers verbeteren.”

Dat waar Atea nog eindverantwoordelijk was voor het werk van de SW'ers, gaat over naar de gemeente. Een onderdeel als Vindingrijk wordt ondergebracht bij de afdeling afval. Ook kunnen SW-medewerkers terechtkomen bij Groenbeheer van de gemeente. ,,We willen meer concentreren op het begeleiden van mensen, dat is waarvoor we er zijn.”

Nog zeventig mensen werken intern, op de Beschutte Afdeling, vertelt De Kam. ,,We houden de afdeling, maar gaan hem anders opzetten.”

Maar... Eerder dit jaar ontstond er nog onrust omdat de medewerkers van de beschutte afdeling bij Bosch moesten gaan werken.

Boaz Adank, wethouder: ,,Onze koers is richten op regulier werk. Wie dat kan, mag aan de slag bij Bosch.” Voor wie niet extern kan werken, komt weer een interne werkplek om op terug te vallen.

Wat vindt men ervan?

De Ondernemingsraad van Atea liet zich al heel kritisch uit over de ontwikkelingen: ‘een klap in het gezicht’.

Volledig scherm Archieffoto. Een medewerker van de ATEAgroep is bezig met het verwijderen van graffiti. © Ron Magielse / het fotoburo De werknemers geven op hun beurt aan dat het een spannende situatie is. ,,Er is veel onrust.” Ze vrezen voor hun baan en vragen af of ze straks nog wel aan de slag kunnen, aldus een onzekere medewerker.

Paard achter de wagen spannen…

…vindt de SP. Fractievoorzitter Bas Maes pleit voor het meteen opstellen van de verordening die de medewerkers van de sociale werkplaats een stem geeft in de organisatie. Die ontbreekt sinds 2015, zegt Maes. ,,Zonder is er voor de medewerkers geen formele vorm van inspraak. Cruciaal, nu er bezuinigd en gereorganiseerd gaat worden. Ik vrees dat deze veranderingen ten koste gaan van een kwetsbare groep.”

Nu opeens dit….

...zegt Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks. ,,We zijn het nog volop aan het bestuderen. De sociale werkplaats had goede test- en trainingsfaciliteiten, daar is jaren aan gebouwd. Dat gaat nu anders worden. Mijn grote vrees is dat mensen van veel verschillende niveaus straks niet meer de aandacht gaan krijgen die ze nodig hebben.”

Het onderwerp wordt nog besproken in de raad: ,,We hopen dat we samen mogen solderen aan de plannen.”

Kwaliteitsverbreding. Kostenbesparing. Hoeveel, is dat vooraf onderzocht?

Interim-directeur De Kam van Atea: ,,Dat moeten we in detail uitwerken, maar zou aantal miljoen moeten zijn.” Komend jaar wordt het proces in gang gezet. Daar is een jaar voor uitgetrokken.