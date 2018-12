Assen, wielen en velgen naar de knoppen door ritje door bussluis in Breda

Zaterdagochtend werd de politie opgeroepen naar de Ettensebaan. Iemand meldde dat daar een auto met forse schade stond, maar geen mensen in de buurt. Het is niet bepaald vreemd dat de auto niet meer verder kon. Een inspectie van de agenten maakte al snel duidelijk hoe groot de schade was.



Omdat het voertuig op straat achtergelaten was, moest een takelbedrijf worden ingezet om het auto weg te slepen. De politie rekent snel een lijstje met kosten voor: ,,Reparatie voertuig (als dit nog mogelijk is), takel kosten, stallingskosten, bekeuring rijden over busbaan. Al met al is deze bestuurster een paar 1000 euro armer.” Het is niet duidelijk of ze de bestuurster achterhaald hebben via het kenteken of dat deze zich later alsnog gemeld heeft.