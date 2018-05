Asbest vrijgekomen bij brand in Baarle-Nassau, geen gevaar voor omwonenden

Bond Park in Breda veel minder paars dan bedoeld

0:31 BREDA - Bond Park aan de zuidelijke rondweg in Breda had zaterdag weer in een felle paarse gloed moeten staan in het kader van de internationale IBD-dag, waarmee aandacht voor darmaandoeningen wordt gevraagd. Het bleef echter bij een fletse paarse belichting die amper opviel.