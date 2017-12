Artsen traumahelikopter zingen Tears in Heaven terwijl ze wachten op nieuwe oproep

PvdA: 'Breda doet het goed, maar onderschat sociale problemen niet'

13:07 BREDA - Als het aan Miriam Haagh ligt, blijft ze volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wethouder in Breda. "Breda staat er goed voor en is een sociale stad. Daar wil ik graag aan mee blijven werken," zegt Haagh (45), die als lijsttrekker van de PvdA de verkiezingen in gaat.