Arts-microbioloog Jan Kluytmans: ‘Ik luister naar iedereen, behalve naar virusontkenners’

Het beperkte aantal coronapatiënten dat nu wordt opgenomen in ziekenhuizen, heeft ook Jan Kluytmans verrast. De arts-micro­bioloog in het Amphia ziekenhuis – die ook deel uitmaakt van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert – was in maart een van de eersten die beseften dat corona in Nederland ongenadig hard ging toeslaan. Hij was het die RIVM-baas Jaap van Dissel duidelijk maakte dat het menens is. (‘Het gaat hier niet goed Jaap’, appt Kluytmans op 4 maart).