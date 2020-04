Artiesten van Nul-7-Zes steunen Bredanaars met liedje ‘Parel van het Zuiden’

videoBREDA - 'Parel van het Zuiden' heet het lied dat zeven Bredase artiesten belangeloos hebben gemaakt om Bredanaars een hart onder de riem te steken in coronatijd. De bijbehorende videoclip op Youtube is sinds dinsdagavond al duizenden keren bekeken.

Het idee ontstond drie weken geleden toen de Bredase DJ en rapper Amresh Autar twee bevriende ondernemers sprak, die hun kapperszaak en restaurant hadden moeten sluiten. 'Wat kunnen we doen om Bredanaars in deze moeilijke periode te ondersteunen?', vroegen ze zich af.

Autar benaderde een aantal bevriende Bredase artiesten en zo ontstond het lied 'Parel van het zuiden'. In de achtertuin van Autar legden de muzikanten de basis voor het nummer.

Quote Het was nog een flinke uitdaging om op anderhalve meter afstand het nummer in de kleine muziekstu­dio van Nick op te nemen. We hebben om beurten het nummer ingespeeld en ingezongen om het zo toch corona­proof op te nemen.

Autar: "De aanblik van de lege straten in ons gezellige stadje doet zeer. Daar zingen wij over, maar het lied gaat vooral over veerkracht. Bredanaars houden ondanks alles hun kop omhoog. We willen de saamhorigheid die zo groot is in Breda laten zien. In de videoclip zie je herkenbare punten in de stad en er worden verschillende wijken genoemd. Maar ook de mensen van de Appie en het Amphia komen voorbij in het lied. Iedere Bredanaar moet zich gehoord voelen.”

Volledig scherm 'Parel van het Zuiden' © videostill

De groep muzikanten werkt samen onder de naam 'Nul-7-Zes' en bestaat uit Davy Oonincx, Nick Mathon, Marlieke van Schaik, Joost Blatter, Ferdinand Schmutzer en Sjaak Janssen.

Autar: “Het was nog een flinke uitdaging om op anderhalve meter afstand het nummer in de kleine muziekstudio van Nick op te nemen. We hebben om beurten het nummer ingespeeld en ingezongen om het zo toch coronaproof op te nemen. Iedereen die we het lied lieten horen reageerde enthousiast.”

Quote Er vallen hele harde klappen in de horeca. Wij zijn als artiesten erg afhanke­lijk van deze sector. Met de opbrengst van dit nummer willen wij de Bredase horeca ondersteu­nen

,,Doordat we allemaal een andere muziekachtergrond hebben is het nummer een mix van muziekstijlen geworden, zoals rap, R&B, country en pop. Normaal maak ik ook nooit Nederlandstalige nummers, dus dat was een extra uitdaging. We hopen dat we met dit nummer bij zoveel mogelijk Bredanaars een glimlach op hun gezicht kunnen toveren en ze de moed erin houden. Dan is ons doel bereikt."

Normaal zijn in deze periode de agenda's van de muzikanten volgeboekt met optredens op festivals, in discotheken en in horecagelegenheden.