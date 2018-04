Art Breda van start in Breepark

BREDA - Stands worden deze ochtend nog een keer gestofzuigd, schilderijen opgehangen, juwelen in vitrines gelegd, bloemstukken geplaatst. Art Breda is begonnen. Vanaf donderdag voor het grote publiek. Voor het eerst in de evenementenhal van Breepark. Kunst, antiek en design voor de liefhebber.

Na de tenten op het Chasséveld en de noodoplossing in het Breda's Museum vorig jaar lijkt Art Breda nu zijn plek te hebben gevonden. Met 79 stands in de zaal en nog een aantal in een paviljoen komt het totaal op 92 handelaren uit het hele land en uit België. Gehoopt wordt op 20.000 bezoekers, maar het mooie weer en de plek aan de rand van de stad maken het spannend.

Klassieke warmte

Directeur Erik Hermida geeft trots een rondleiding. Grijs vilt op de vloer versterkt de klassieke warmte van de in donkerbruin uitgevoerde stijlvolle stands. ,,Standbouwers van de Tefaf, de grote kunstbeurs in Maastricht, verstaan hun werk'', zegt Hermida tevreden. Kunstwerken van schilderijen tot beelden, van foto's tot kunst en sieraden zijn prachtig uitgelicht.

Volledig scherm Als de halverlichting uitgaat, wordt de ruim opgezette beurs een strak stratenpatroon van wandel- en kijkavenues. © Foto Berry van der Heijden

Vorig jaar was het nog spannend toen de overstap van het Chasséveld naar deze hal op het laatste moment niet doorging omdat de afbouw nog niet gereed was. De noodoplossing werd gevonden in het Breda's Museum. Er was sprake van een schadeclaim, maar overleg leidde tot een meerjarig contract met Breepark.

Topstuk

Hermida geniet zichtbaar. Het topstuk van Art Breda 2018 vindt hij, 'maar ik heb alles even lief', het grote beeld 'De Boom' van Corneille uit 1993. Kleurrijk, vrolijk en kinderlijk als al het werk van de Cobra-stroming. Enkele kleine kleurrijke beelden van Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons en schilderijen van Karel Appel versterken het beeld.

,,We willen de combinatie van oude kunst, nieuwe kunst en antiek. Fantastisch is dat we diverse exposanten hebben die ook op Tefaf en PAN in Amsterdam hebben gestaan.'' Het duurste object is waarschijnlijk een naakt van George Breitner. Dat schilderij is ruim onder het half miljoen te koop. ,,Deze schilder van de Haagse School heeft slechts twaalf naakten geschilderd. We hadden er twee. Eentje hebben we op Tefaf verkocht'', zegt Carrol Boender van Galerij Albricht.

Quote In Breda heb je niet zo veel op kunstge­bied. Een keer per jaar kun je dit niveau zien. Mireille Ploegaert Lopend langs de stands trekt Jeroen Jurjens aandacht met zijn 'prentenkabinet'. Verstopt tussen ander werk hangen twee etsen van Rembrandt. ,,Deze vroege prenten moet de meester zelf in de hand hebben gehad.'' Zijn enthousiasme is oprecht.

Mireille Ploegaert is bezig met stofzuigen. Ze komt uit Etten-Leur, maar werkt nu enkele dagen voor Jan Muller uit Gent (B). Ze kent hem van haar studie in die stad. Nu studeert ze in Leiden. Haar favoriete schilder in de uitgebreide stand is een stilleven van David Cornelisz de Heem. ,,Levensecht, alsof het fruit gisteren nog op tafel stond.'' Ploegaert vindt de hal mooi en strak ingericht. ,,De sfeer is hetzelfde als bij PAN in Amsterdam. In Breda heb je niet zo veel op kunstgebied. Een keer per jaar kun je dit niveau zien.''

Margriet

Frederik Kamp restaureert meubels. Een Hollandse hoekkast van Indonesisch padoukhout uit 1750 is zijn topstuk hier. Voor even boven de 30.000 euro is hij te koop. Kamp is blij dat de beurs enkele dagen is ingekort. ,,Dan trek je meer echte liefhebbers. Ik zit niet zo te wachten op de lezers van Margriet en de ouderendag.'' De locatie vindt hij goed. En gratis parkeren top.

Volledig scherm Breda Photo heeft een presentatie in de foyer van Breepark over het festival dat in september begint. Ook het Stedelijk Museum Breda is aanwezig. © Foto Berry van der Heijden

Het Stedelijk Museum Breda verwijst met een stand naar de expositie True Beauty die nog tot augustus te zien is. Ook BredaPhoto is aanwezig. Peter van Hal fotografeert volgens een oud procedé van 175 jaar geleden. Het is een opwarmer voor het festival met het thema ‘To Infinity and Beyond’ dat 5 september begint.

Art Breda is te bezoeken tot en met 22 april, dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag tot 21.00 uur. Een kaartje aan de kassa kost 15 euro, maar er zijn diverse kortingsacties via de website van ArtBreda.