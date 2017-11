Art Breda na conflict alsnog naar Breepark

Noodgedwongen moest de vorige editie van Art Breda uitwijken naar het pand van het voormalig Breda's Museum aan de Parade. Het evenement moest, na al een eerdere afgelasting, de vuurdoop zijn voor de nieuwe hal van Breepark. Maar die hal bleek nog lang niet klaar om de beurs te ontvangen, zo concludeerde de organisatie. Directeur Erik Hermida noemde gang van zaken 'onthutsend'. Hij zei een claim bij Breepark neer te leggen, maar het gesprek met hen wel aan te willen gaan.

Meer bezoekers

Dat heeft nu alsnog geresulteerd in een meerjarige verbintenis. ,,We hebben een aantrekkelijk aanbod voor de komende jaren gekregen'', zegt Liesbeth Hemelrijk van Art Breda. ,,We hebben nu toch het vertrouwen gekregen dat we wilden. In principe is Breepark een hele goede locatie voor de beurs. Een locatie waar we verder kunnen groeien.'' Tijdens vorige edities trok Art Breda gemiddeld 17.500 bezoekers. Dat moeten er komende jaren 20.000 worden.

Art Breda vindt plaats van donderdag 19 tot en met zondag 22 april 2018. Een aantal dagen minder dan de vorige edities. ,,Antiquairs stelden dat op prijs'', zegt Hemelrijk. ,,We willen de spanningsboog door de week gespannen houden. Nu merkten we dat de maandag en dinsdag standaard wat minder bezocht worden. Met deze nieuwe opzet hopen we dat het elke dag lekker druk is. Het moet ook een gevoel van urgentie geven: als ik dit nu niet koop, dan is het weg.''