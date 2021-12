Arriva schrapt buslijnen in Breda, Bavel en Meersel-Dreef: ‘Noodzakelijk als gevolg van de coronapandemie’

Ogen van Zundert in spanning gericht op Parijs: komt het corso op internatio­na­le UNES­CO-lijst of niet?

ZUNDERT - Het is een spannende week voor Zundert. Donderdag valt in Parijs het besluit of UNESCO de corsocultuur plaatst op de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed der mensheid. Dat betekent veel voor de corso's in Zundert en in 20 andere Nederlandse plaatsen.

14 december