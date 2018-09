Arriva met de handen in het haar: veel bussen vallen uit door tekort aan chauffeurs

Reizigers balen: 'Drie uur onderweg? Ik heb maar een auto gekocht'

,,It pisses me off'', reageert Maddie Cant, een Engelse studente die in Breda woont. Zo'n vier keer per week moet ze naar Zevenbergen. Met de bus. ,,Maar je kan er niet op vertrouwen. Soms moet ik anderhalf uur wachten, omdat er zomaar twee bussen uitvallen. Vandaag mis ik opnieuw een les omdat de bus niet rijdt.'' Weer een andere reiziger klaagt over een gebrek aan informatie. ,,Aan de buschauffeurs ligt het niet. Die zijn echt heel aardig en willen je helpen. Maar het probleem is dat verder niemand wat weet. Als er een bus uitvalt, zijn er vaak ook alternatieven maar de informatiebalie kan me dan geen antwoorden geven. En de website van 9292 is nooit accuraat, met de consequentie dat er bussen voor je neus vertrekken die je ook had kunnen nemen.''