Arno en Meriem uit Putte over hun 7-daagse avontuur: ‘De zenuwen beginnen te komen’

Prijs voor Zundertse dj die live op de radio ‘vieze man’ confron­teer­de

19:00 ZUNDERT/HILVERSUM - ‘Knappe wijven laat die tong zien’. 3FM-dj Vera Siemons (25) was het helemaal zat toen luisteraar ‘Peter’ vorig jaar allerlei ongepaste en seksueel getinte berichtjes naar haar stuurde. Ze besloot hem live in de uitzending te confronteren. De actie leverde de van oorsprong Zundertse Siemons deze week de ‘Gouden Radio Cockring’ op; een prijs van KRO-NCRV voor een persoon in de radiowereld die het afgelopen jaar de meeste ballen heeft getoond.