Arnhemmer (37) die oud-bendelid John Appels uit Breda tijdens overval doodreed krijgt geen straf

Tot twee keer toe reed de Arnhemmer op de destijds in Den Bosch wonende overvaller in. Het is niet duidelijk of Appels nog leefde toen hij een tweede keer werd aangereden.

Bredanaar Appels, die 47 jaar werd, was in het verleden onder meer lid van jeugdbende Quick Boys, die ontstond in de wijk Tuinzigt. In 2016 zat hij was in de Inrichting voor Stelselmatige Daders in Vught. Kort na zijn vrijlating volgde de fatale overval.