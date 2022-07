Armeense tweeling mag met nooddocument van minister in West-Brabant verblijven

met Video Daar gaat de rode neusbeer: na urenlang hoog in de boom, vlucht-ie het Ulvenhout­se bos in

BREDA - Als de dierenambulance is vertrokken, pakt de rode neusbeer zijn moment en klimt hij naar beneden. Na een urenlange vangactie is het beest iedereen te slim af: de exoot glipt het Ulvenhoutse bos in.

6 juli