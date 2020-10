Armeense demonstranten bezetten A16 richting België

Zwarte Piet ligt er uit bij de bieb in Breda: ‘Sints hulpje heet voortaan Piet’

13 oktober BREDA - In de bibliotheek van de Nieuwe Veste in Breda zijn voortaan alleen nog maar Sinterklaasboeken te vinden waarin roetveegpieten of regenboogpieten te zien zijn. Ook wordt het hulpje van de Sint in die lectuur niet langer Zwarte Piet genoemd, maar alleen nog maar Piet.