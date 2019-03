Arme Kiske en Mieske, ze waren nog zo jong

Ze waren nog zo jong en gaan in vlammen op. Vier dagen zagen zij toe op het grootste feest in 't Kielegat. Dinsdagavond sloot de traditionele popverbranding het carnaval 2019 af.

Op de Grote Markt leverde prins Daan even daarvoor de sleutel van de stad weer in bij de tijdelijk stateloze burgemeester Paul Depla. Na drie jaar is er een einde gekomen aan de regeerperiode van prins Daan. Op de elfde van de elfde van dit jaar, bij de start van het volgende carnavalsseizoen, maakt zijn opvolger zich bekend. Een geheim dat tot die dag beter bewaard blijft dan de miljoenennota voor prinsjesdag. Het motto is wel al bekend gemaakt: 'Draoj'ut is om'.

Geweldige carnaval

Prins Daan, nu weer Danny de Klerk, had op voorhand ongeveer een idee waar hij drie jaar geleden aan begon. ,,Ik loop al een tijd mee met de stichting", zegt hij. ,,Maar dat het zó intens zou zijn, dat het zo allesomvattend zou zijn, dat had ik op voorhand nooit in kunnen schatten."

Lucien Verhoef, voorzitter stichting Kielegat, spreekt van een 'geweldige carnaval'. ,,We moeten uiteraard nog evalueren, maar volgens mij was het fantastisch. Kijkend naar de zaterdag en de zondag, ik geloof dat het nog nooit zo druk is geweest in de stad."

Billen knijpen

Op maandagochtend was het even billenknijpen geblazen. De weersvoorspellingen noodde de optochtcommissie ertoe om serieus te overwegen de tocht af te blazen. De beslissing om dit niet te doen, pakte fantastisch uit. Een dag eerder, op zondagmiddag, bleef ook de brakkensliert al droog. Hossen op de Markt, het zondagavondspektakel, was droog en drukker dan voorgaande jaren.



Yves de Morree, medeorganisator en mascotte van het buitenfeest, laat weten dat het succes van deze zevende editie blijft smaken naar meer. ,,Ongelooflijk", zegt hij. ,,Het blijft maar groeien.”

Verjonging

Carnaval 2019 was het jaar waarin het nieuwe, allesomvattende 'Verhaal van het Kielegat' gepresenteerd werd. Kiske en Mieske spelen in het boek Kielegat! een rol bij de inname van de stad. Vandaar de verjonging die het tweetal dit jaar onderging.