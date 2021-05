Arme crimineel kan zijn geld niet kwijt

Kunstwerk van overleden thaiboksle­gen­de Ramon Dekkers in Breda onderge­kalkt

17:24 BREDA - Het kunstwerk dat ter ere van de overleden thaibokslegende Ramon Dekkers is gemaakt in de Emertunnel in Breda, is ondergekalkt. Met grote letters is het woord ‘pedo’ op het werk gespoten. Wie er verantwoordelijk is voor het vandalisme, is onbekend.