Arjen van Drunen niet alleen wethouder, maar ook lijsttrekker voor PvdA Breda

Op ontdekking in en rond monumenten: van Ingenhousz tot Indisch museum

7 september BREDA - Ontdek het verhaal achter de bevrijding van Breda bij het Maczek Memorial of dompel je onder in Indische sferen bij pop-up museum Arjati. Kijk rond in de voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein of bewonder de opgeknapte karkooi bij De Pekhoeve. Er is een wereld te ontdekken tijdens de Open Monumentendagen Breda.